Эксперт дал прогноз относительно цен на топливо в отопительный сезон в Украине

Цены на нефть в Украине могут оставаться в пределах 83-87 долларов за один баррель, отметил эксперт по энергетике, предоставив прогноз по ценам на топливо в отопительный сезон.

Об этом говорилось в комментарии директора энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимира Омельченко во время телемарафона.

"Вы знаете знаменитое выражение Рокфеллера (Джон Дэвисон Рокфеллер — американский предприниматель и благотворитель — ред.), которое говорило, что будущие цены на нефть знает только господь Бог, больше никто. Нет таких людей, какой-то программы, которая бы четко предсказывала и угадывала именно рост цен на нефть", — отметил Омельченко.

По его словам, в отношении цен на горючее в отопительный сезон действуют огромное количество факторов: и политических, и экономических, и социальных, и глобальных.

"Но я думаю, что с большой вероятностью, все же цены на нефть могут оставаться в коридоре 83-87 долларов за один баррель. Поэтому я не предполагаю, что будет большой рост. Возможно, сезонный рост цен в Украине и произойдет. Особенно на дизельное горючее, потому что у нас будут проходить соответствующие осенние полевые работы", — добавил он.

Напомним, бензин А-95 в конце лета 2023 в группе предлагали по 47,25 гривен за литр, а торговый диапазон был в пределах 45,25-49,5, что на 0,25-0,5 гривен выше по сравнению с прошлым неделей.

Также ситуацию с ценами на рынке горючего в Украине объясняют и депутаты ВР.

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