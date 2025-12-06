Как Украина может противодействовать массированным обстрелам РФ — авиаэксперт назвал шаги

Вражеские «Шахеды»

Украине нужно не только новое оружие, но и согласованная с Европой стратегия развития оборонной промышленности — такая, которая позволит быстро наращивать производство и отвечать на масштаб российских атак.

Об этом заявил авиаэксперт и бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала.

Он отметил, что Россия существенно увеличила темпы изготовления вооружения благодаря сотрудничеству с Ираном, Северной Кореей и Китаем. По его словам, Москва фактически распределила производственные задачи между партнерами: Иран обеспечивает «Шахеды» и технологии их производства, КНДР — баллистические ракеты.

«Сейчас Россия способна выпускать в месяц примерно 6,5 тысяч „Шахедов“, 1,5 тысячи из которых может ложиться на склады, чтобы потом использовать по Европе. Европа же выпускает существенно малое количество ракет, которые могли бы противодействовать, в частности, баллистике», — отметил Храпчинский.

Эксперт уверен: Украине и Европе нужен общий подход к развитию ВПК — со ставкой на решения, которые можно быстро и массово производить. Речь идет не о борьбе с отдельными видами российского вооружения, а о поиске логики использования большого количества средств поражения.

«Надо искать, возможно, дешевое, но качественное решение. Только так можно противодействовать массированным обстрелам. Например, французы изготавливают дроны, потому что это сейчас „модно, но они могут двигаться в направлении изготовления ракет типа „воздух-воздух“, которая бы позволила нам отражать российскую авиацию», — подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Отдельно Храпчинский подчеркнул важность принятия общего кодекса экспортной политики ЕС в отношении вооружений. По его мнению, это поможет Европе стать более открытой в вопросах военной поддержки Киева.

Напомним, в течение ночи на 6 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила или нейтрализовала 615 целей врага, который нанес массированный удар по критической инфраструктуре.