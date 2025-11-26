Эксперт назвал единственный способ сократить отключение света: почему его до сих пор не внедряют

Отключение света.

В настоящее время единственным способом уменьшить графики исключений света в Украине является внедрение большого количества энергетических установок малой мощности.

Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев в эфире «Эспрессо».

По его словам, сейчас самая плохая ситуация в энергосистеме прифронтовых регионах. После очередной атаки были введены дополнительные ограничения, по меньшей мере, в четырех регионах.

«В частности, в Киевской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. К сожалению, такие колебания будут продолжаться в ближайшие месяцы», — подчеркнул Рябцев.

Эксперт убежден, что введение большого количества энергоустановок малой мощности и их присоединение к объединенной энергосистеме может стабилизировать ситуацию в регионах и снизить продолжительность отключений.

«Чем больше таких установок заработает в регионах, тем устойчивее будут подсистемы именно в этих областях, а вся энергосистема Украины будет иметь стабильное состояние. На мой взгляд, это единственный сегодня приемлемый вариант. И, как ни странно, в правительстве тоже считают, но пока только говорят об этом», — добавил он.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко порадовал новостями об уменьшении отключений. По его словам, ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается. Основные атомные блоки уже вышли на свою номинальную мощность работы, что отразится на длительности отключений.

В ДТЭК также отметили, что энергетики завершают несколько важных ремонтов, после которых ситуация со светом улучшится. Если враг не нанесет нового удара, уже вскоре у украинцев будет больше света в домах.