Эксперт назвал главную причину, почему открыть небо для полетов в Украине невозможно

В случае ракетного удара время на эвакуацию пассажиров из самолета на землю – 90 секунд.

Пока небо в Украине должно оставаться закрытым. Авиаперевозки невозможны из-за того, что нельзя пока гарантировать полную безопасность. Особенно в аэропорту "Борисполь".

Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в комментарии OBOZ.UA

Он пояснил, что существуют нормативы, согласно которым время на оставление самолета, когда он находится на земле, составляет 90 секунд. Баллистическая ракета может достигнуть цели за две минуты.

"После этого нужно добежать до укрытия, подождать всех, кто туда добежал, и закрыть дверь. А ракета из Брянской области максимально через две минуты после ее обнаружения – она тоже не сразу после пуска будет обнаружена, там несколько десятков секунд пройдет – прилетит за две минуты до "Борисполя", — рассказал Романенко.

По его словам, если речь идет о крылатой ракете, это позволит провести эвакуацию за 5-10 минут. Впрочем, отмечает Романенко, с баллистикой очень жестко.

Авиаэксперт отмечает, что создать "железный воздушный коридор" от западной границы до аэропорта "Борисполь" просто невозможно.

"Это если под землей вырыть, эти варианты нереальны", – подчеркнул Романенко.

Напомним, в начале ноября старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что до конца января 2025 года в Украине может возобновиться авиасообщение через один из двух крупнейших аэропортов страны — "Львов" или "Борисполь".

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