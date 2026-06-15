Эксперт назвал главную угрозу со стороны РФ во время атак: и это не ракеты

Атака на Киев 10 июня

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Массированные удары российских беспилотников на практике представляют собой самую опасную угрозу, поскольку из-за большого количества выпущенных аппаратов даже высокий процент ущерба не гарантирует полной безопасности.

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук для Киев24.

По словам эксперта, несмотря на то, что ракеты вызывают больший психологический страх, Россия делает основную ставку именно на массовые атаки дронами.

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«На самом деле, с практической точки зрения, самое опасное — это вражеские дроны, из-за их количества. Даже если враг запускает 500 дронов и мы уничтожаем 90% воздушных целей — это значит, что 50 единиц достигают своей цели», — объяснил Лакийчук.

Он подчеркнул, что Россия сознательно выбирает такую тактику, понимая математику противовоздушного боя. Украинские силы пытаются максимально эффективно сбивать цели, однако между сторонами продолжается постоянное технологическое соревнование.

«Что касается дронов, враг делает акцент на массовость и понимает, что психологически, возможно, крылатые ракеты и баллистика — это страшнее, опаснее. Но основная ставка делается на дроновые удары. И мы это понимаем, стараемся как можно эффективнее им противодействовать. Но дальше начинается соревнование», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул еще одну проблему: россияне начали устанавливать на свои беспилотники реактивные двигатели. По словам Павла Лакийчука, это существенно увеличивает скорость дронов и усложняет работу украинским защитникам, поскольку имеющиеся средства поражения разрабатывались преимущественно для противодействия медленным целям и теперь часто просто не успевают за модернизированными аппаратами врага.

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Подытоживая, руководитель программ безопасности добавил, что установка новых двигателей является лишь одним из этапов общей модернизации вражеских беспилотников, с помощью которых агрессор продолжает терроризировать украинские города, села и гражданское население.

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

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