Эксперт назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой

Продолжительность отключения света будет зависеть не только от температуры воздуха.

В Украине начало отключения света будет зависеть от того, как быстро придет похолодание. Продолжительность может быть как два-четыре часа, так и 14-16. В некоторых городах могут возникнуть еще более продолжительные перебои с энергоснабжением.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "Главреду".

"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет самое сложное в любом случае. Просто так исторически сложилось, что они зависят от внешнего энергоснабжения, также у них огромное энергопотребление внутри. Но и в этих городах с задачей удержать критическую инфраструктуру удастся справиться", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, Харченко положительно оценивает муниципальные усилия во многих украинских городах. По его словам, власти Киева, Одессы, Львова, Харькова, Херсона, Николаева, Житомира, Полтавы, Винницы уделяют много внимания в подготовке к сезону.

"Другое дело, что сюда очень большое количество начатых проектов, которые нереально завершить к этому отопительному сезону, но которые будут сильно способствовать следующему. Однако в подготовке к этому отопительному сезону сделано много. Я думаю, что системных проблем с отоплением, водой и канализацией не должно быть. Резервное питание большей частью проработаны.

Также эксперт рассказал, как продолжительны могут быть отключения света, когда в Украине похолодает. Впрочем, на продолжительность будет влиять не только погода за окном, но и возможные российские атаки и, например, разные события на атомных энергоблоках.

Температура в диапазоне от 0° до +5° будет означать определенные ограничения на 2-4 часа. -16 часов в сутки. Очень сильно все зависит от того, какие будут атаки, куда они будут направлены, насколько будут успешными и какие погодные условия будут зимой", — подчеркнул специалист.

Напомним, по словам Александра Харченко, Украине грозит блекаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС. Также нежелательно также допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

Читайте также:

Новый учебный год - новые вызовы! Как учить детей в условиях обстрелов и отключений света?!