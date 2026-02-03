Эксперт назвал оружие, которое может изменить ход войны

Валерий Романенко

Для защиты украинских городов от ракетных атак нужны системы Patriot, однако более важной является передача Киеву современных ракет от стран-партнеров, способных эффективно уничтожать вражеские цели.

Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире на Radio NV.

«Больше всего нам нужны Tomahawk и последние баллистические ракеты к HIMARS. Американцы разрабатывают сейчас два типа ракет. Они разрабатывают PrSM с дальностью до 500 км. И, кроме того, разрабатывается к этим же системам ракета на 1000 км. Если бы мы получили эти ракеты, то ход войны вообще изменился бы. Потому что этими ракетами мы могли бы уже уничтожать российское ракетное производство. Потому что оно расположено в Москве», — сказал он.

По словам эксперта, получение соответствующих ракет позволило бы Украине эффективно прорывать многоуровневую систему ПВО и ПРО, развернутую Россией для защиты Москвы. Также это позволило бы уничтожать предприятия, задействованные в производстве ударных беспилотников «Шахед».

Он отметил, что технологический процесс на таких предприятиях довольно прост, а для остановки производства беспилотников достаточно вывести из строя часть производственных мощностей, поскольку там задействовано много линий и значительную долю ручного труда.

Напомним, ранее секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказывал, о том, что Украина имеет шанс нивелировать такое явление как дроны «Шахеды», если доведет до боевого состояния массовое производство дронов-перехватчиков.