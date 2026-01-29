ТСН в социальных сетях

Украина
230
1 мин

Эксперт назвал самое эффективное средство сбивания "Шахедов"

Эксперт по авиации Константин Криволап назвал преимущества легкомоторной авиации и аэростатов.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Атака "Шахедов" на Украине

Атака «Шахедов» в Украине / © ТСН

Самое эффективное средство сбивания «Шахедов» — легкомоторная авиация. Также нужно упомянуть за аэростаты.

Об этом в эфире КИЕВ24 заявил эксперт по авиации Константин Криволап, отвечая на вопрос, как можно защитить небо Украины.

«Когда мы проводили операцию в Курщине, мы применяли аэростаты производства украинской компании. Мы были обеспечены связью на Курщине именно посредством трансляторов, которые стояли на наших привязных аэростатах», — отметил Криволап.

По словам эксперта, Украина получила около 200 радаров от партнеров, и если использовать аэростаты с этими радарами, можно полностью перекрыть всю границу. Как объяснил Криволап, таким образом мы не пропустим ни одного средства, которое залетает в наше пространство.

Напомним, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил о том, что дроны-камикадзе «Шахед», используемые Россией для ударов по Украине, за последние месяцы стали менее массовыми, однако значительно более качественными. Такой подход создает новые вызовы украинской системе ПВО.

