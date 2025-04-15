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- Украина
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Эксперт назвал цели, которые преследует Кремль своими террористическими ударами по Украине
Москва стремится внушить в украинцев страх.
Террористические ракетные удары РФ по мирным украинцам должны влиять не столько на фронт, сколько на тыл. Кремль пытается запугать гражданское население. Это – замысел Москвы.
Такое мнение озвучил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканалаFREEДОМ .
Он убежден, что такими атаками страна-агрессор стремится внушить в украинцев страх.
"Удары должны взорвать ситуацию в тылу. Сделать так, чтобы мы с вами, мирные жители, пришли к руководству государства и заставили его принять те условия РФ, которые она предлагает для того, чтобы перейти к перемирию. Мы знаем, что россияне требуют отдать им четыре области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую".
Между тем, говорит эксперт, об оккупированном Крыму россияне вообще не говорят, поскольку считают его "своим". Вопрос полуострова даже не лежит на столе переговоров.
Попович провел параллели со Второй мировой войной и заметил, что тогда подобная тактика террора не помогала добиваться результатов.
"Все бомбардировки тыла, которые осуществлялись и союзниками, и нацистской Германией во Второй мировой войне, особенно ни к чему не привели. То есть к изменению ситуации на фронте. Они только лишь озлобили людей. И, на мой взгляд, такие удары, как был совершен россиянами по Сумам, а раньше и по Кривому. к противнику”, — отметил обозреватель.
Напомним, военный обозреватель Константин Машовец "фюрер" РФ Владимир Путин убивает ракетами мирное население, а президент США Дональд Трамп говорит о мире. Действия Москвы не свидетельствуют о желании мира.