Эксперт назвал условие, при котором даже морозы не повлияют на отключение света

Однако дефицит системы будет наблюдаться на сегодняшний день.

Даже морозы не отразятся на отключении света, если удастся отразить новую атаку РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил энергетический эксперт и глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире КИЕВ24.

"Если мы от этой ракетной атаки отразимся, то даже эти морозы не повлияют на существенное ограничение бытовых потребителей. Дефицит системы будет наблюдаться сегодня", — говорится в сообщении.

Впрочем, по его словам, даже одно попадание в подстанцию "Укрэнерго" может повлечь за собой усиление графиков ограничений для бытовых потребителей.

Напомним, в "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 13 декабря.

Читайте также: