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Эксперт назвал условие, при котором даже морозы не повлияют на отключение света

Эксперт назвал условие, при котором даже морозы не повлияют на отключение света

Отключение света/freepik.com

Однако дефицит системы будет наблюдаться на сегодняшний день.

Даже морозы не отразятся на отключении света, если удастся отразить новую атаку РФ на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил энергетический эксперт и глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире КИЕВ24.

"Если мы от этой ракетной атаки отразимся, то даже эти морозы не повлияют на существенное ограничение бытовых потребителей. Дефицит системы будет наблюдаться сегодня", — говорится в сообщении.

Впрочем, по его словам, даже одно попадание в подстанцию "Укрэнерго" может повлечь за собой усиление графиков ограничений для бытовых потребителей.

Напомним, в "Укрэнерго" изменили графики отключения света на 13 декабря.

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