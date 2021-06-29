Эксперт о "Большой стройке" Зеленского: это реанимация экономики, рабочие места и инвестиции

Проект, в частности, строит мосты, стадионы, больницы и аэропорты.

Инфраструктурная программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" получила наивысшую поддержку среди жителей Украины за счет того, что ее результатами миллионы украинцев уже пользуются ежедневно. "Большая стройка" позволила реанимировать экономику, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции.

Об этом в Facebook по итогам интервью Владимира Зеленского Натальи Мосейчук написал глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Снятие неприкосновенности с депутатов, отказ от мажоритарки - это, конечно, классно. Людям важно другое: чтобы было комфортно, безопасно и удобно. Именно об этом Зеленский говорил в интервью и акцентировал внимание на ключевой успешной реформе - реформе инфраструктуры. Неудивительно, что 42% украинцев считают "Большую стройку" лучшей из инициатив Зеленского, согласно майскому опросу группы Рейтинг", - пишет политолог.

Между тем, в остальных регионах "Большая стройка" идет активными темпами, поэтому ее и поддерживают украинцы.

Политолог приводит также ряд примеров, среди которых, в частности, мосты в Запорожье и Кременчуге, стадион и аэропорт в Кривом Роге, а также аэропорты в Ровно, Днепре, Виннице, Одессе, Херсоне и в Закарпатье, которые планируется восстановить ко Дню независимости и многое другое.

"С чем города обращаются - с тем центральная власть и помогает. В прошлом году основной акцент был на дорогах и приемных отделениях больниц, а в нынешнем упор делают на социальную инфраструктуру и внутренний туризм. Вскоре мы увидим 16 новых региональных аэропортов, и можно будет начать утро с кофе во Львове, пообедать в Виннице, а вечером прилететь смотреть футбол на новом криворожском стадионе Металлург", - резюмирует эксперт.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в течение ближайших лет в рамках программы "Большая стройка" планируют завершить почти тысячу объектов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку