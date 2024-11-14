Эксперт о ликвидации военного преступника в Севастополе: СБУ действует как эффективная спецслужба воюющей страны

Ликвидация в оккупированном Севастополе военного преступника, капитана РФ РФ Транковского еще раз демонстрирует, что СБУ действует как эффективная спецслужба воюющей страны.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Черненко напоминает, что Транковский был причастен к обстрелу Винницы, когда погибли 29 мирных жителей и ряд обстрелов Одессы.

"Транковский вошел в список ликвидированных Службой предателей, где военные преступники на руках которых кровь сотен украинцев. Вспомним Татарского, Киву и многих других. И хотя Служба официально не сообщает, что стоит за ликвидациями, однако от источников ряда СМИ мы знаем, что это работа команды Малыша", — отмечает эксперт.

Политолог считает, что украинское общество полностью поддерживает ликвидацию предателей. "Удачные спецоперации – одна из причин, почему уровень доверия к СБУ, согласно опросам, один из крупнейших среди правоохранительных органов и рекордный за всю историю Службы. К тому же, военный преступник Транковский был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны", – акцентирует экснардеп.

"Транковский был в санкционном списке государства Украины. Однако СБУ наложила на него свои, более эффективные, "санкции". И эти "санкции" пока самые эффективные из всех действующих", — резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в Севастополе в автомобиле был взорван руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерий Транковский. СБУ официально не подтверждает, что стоит за этой ликвидацией, но об этом известно из СМИ. Изменнику оторвало ноги – он умер на месте от потери крови.

Как сообщалось, СБУ прекратила деятельность агентов России, поджигавших авто ВСУ. Так, в Запорожье был задержан 31-летний мужчина, а на Волыни — 18-летний парень.

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