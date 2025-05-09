Эксперт о присвоении Малюку звания "Герой Украины": сделал Службу одним из ключевых элементов Сил обороны

Председатель СБУ Василий Малюк / © СБУ

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Василий Малюк сделал СБУ одним из ключевых элементов Сил безопасности и обороны. Поэтому присвоение звания Героя Украины — заслуженное признание эффективности Службы и ее результатов.

Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал присвоение главе СБУ высокой государственной награды.

Эксперт подчеркивает, что Малюк возглавил Службу в наиболее сложный период ее истории. «Все, кто знает, в каком состоянии он принимал Службу в июле 22-го, и как в короткие сроки смог сделать из нее один из ключевых элементов Сил обороны, согласны с логичностью этого награждения. Он сделал из СБУ современную спецслужбу военного времени, опыт которой сейчас изучают другие спецслужбы мира», — пишет политолог.

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Голобуцкий считает, что Малюк смог быстро и квалифицированно перестроить работу СБУ во время войны. «У СБУ сегодня самый высокий уровень доверия общества среди всех правоохранительных органов, который к тому же рекордный за все годы Независимости. Служба наравне со всеми Силами обороны уничтожает российскую армию на наиболее горячих направлениях фронта. И при этом противостоит терроризму внутри страны и очищает общество от кротов и предателей», — акцентирует внимание политолог.

«Малюк организовал системную ликвидацию военных преступников и предателей, помогающих рф. Некоторых СБУ достала даже в Москве. Именно Малюк с коллегами разрабатывал две блестящие спецоперации с ударами по Крымскому мосту. Кроме того, после спецопераций Службы поражены десятки кораблей рф в Черном море, нанесены удары по многим НПЗ и оружейным складам. Причем каждый раз находятся новые технологические решения, которые шокируют врага», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что главе СБУ Василию Малюку указом президента присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая звезда». «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу», — говорится в указе.