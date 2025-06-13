Эксперт о спецоперации в офисе Сивковича в Москве: "Чистая победа над спецслужбами РФ"

СБУ / © twitter/СБУ

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Проведя уникальную спецоперациюв ключевом "политическом офисе" предателей в Москве, СБУ одержала еще одну победу над спецслужбами врага.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя интервью тайного агента СБУ, который под прикрытием работал помощником предателя Владимира Сивковича.

Эксперт акцентирует, что агент СБУ собирал уникальные данные о работе ФСБ в Москве и передавал их в Киев. "Раскрыта "внутрянка" работы офиса предателей в Москве. Это важные данные о том, как построена работа российских спецслужб и как они используют предателей. То, что СБУ имела агента на таком уровне в Москве - еще одно свидетельство высокого уровня работы Службы. Поставить своего человека в ключевую российскую структуру, которая занималась Украиной, а затем, после выполнения задания, еще и вывести агента на Родину - это высший пилотаж в работе спецслужбы. ФСБ десятилетия

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Черненко подчеркивает, что также стали известны детали разоблачения российского предателя, экс-руководителя Крымского управления СБУ Кулинича. "Его летом 2022 года лично задерживал генерал-лейтенант Малюк. Тайный агент свидетельствует, что это был один из переломных моментов: Кулинич был основным звеном в схеме россиян. После его задержания фсб обвинила Сивковича в провале ключевой операции, которую они готовили много лет. Кулинич разваливал работу Крымского управления и, очевидно, играл основную для россиян роль во время полномасштабного вторжения.

"Интервью еще раз демонстрирует нам, как СБУ стала топовой в мире и проводит уникальные операции против россиян: Малыш очистил Службу от предателей и начал реальную борьбу с российскими агентами. Тайный агент подчеркнул, что именно при каденции Владимира Зеленского проводится наиболее эффективное очищение Украины от госизменников. И этот процесс продолжается", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее тайный агент СБУраскрыл подробности спецоперации в офисе Сивковича в Москве.