Эксперт объяснил, что означает заявление Путина о войне еще на пять лет

Заявление российского диктатора Владимира Путина о продлении войны еще на пять лет является угрозой для западного мира и Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак.

По его словам, это попытка взять мир испугом, в то же время ситуация в РФ доказывает обратное.

"Ну разбирать этот тезис. Когда встречаются, например, два боксера, они решаются и потом начинают друг на друга смотреть и каждый хочет убедить противника в том, что он сильнее, они угрожают друг другу. Я так же воспринимаю это заявление, что это было угроза для западного мира, чтобы, во-первых, западный мир ужаснулся: как так, еще пять лет, нет, мы не выдерживаем столько давать Украине.Во-вторых, на внутреннее население Украины: еще пять лет, или сколько там, как до 2027 года, нет-нет, давайте завязывать", — объясняет эксперт.

Кроме того, трещит российская экономика, однако на такими темпами, как наша.

"Посмотрите на гражданскую авиацию, за один месяц у них было чрезвычайных случаев в воздухе больше, чем за весь прошлый год, а на следующий 2024-й можно уже ожидать падения гражданских самолетов из-за санкций. Мы видим, как российская нефть остановилась, уже шесть танкеров вблизи Индии с российской нефтью, они не могут зайти из-за санкций.В Дубае запретили открывать россиянам счета в местных дирхамах, чтобы потом проводить расчеты в индийских рупиях, то есть у них есть возможность еще вести боевые действия, наступать, но чтобы сказать, что у них все хорошо, они просто курят бамбук и у них множество денег — о Москве, Питер — возможно, а все остальное — там действительно очень-очень тяжело", — добавил сотрудник СБУ.

Добавим, военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что публикации в западных СМИ о том, что "Россия может переломить ход войны" – это российская ИПСО. Он подчеркнул, что если бы армия РФ это сумела, то вражеские танки уже были бы в Ужгороде и Львове.

Читайте также: