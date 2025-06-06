Эксперт объяснил, может ли Кремль равноценно ответить на удар по стратегической авиации.

Ракета / © Associated Press

Реклама

Кремль не имеет возможности нанести адекватный ответ Украине за сокрушительные удары по стратегической авиации.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Украина повысила ставки, а Путин не сможет равноценно ответить. У него нет такой возможности — это асимметричная война. Он не сможет нанести такой сокрушительный удар, который нанесла СБУ по стратегической авиации РФ», — подчеркнул Самусь.

Реклама

По его словам, россияне не способны производить еще пользующиеся самолеты — они остались от Советского Союза.

«Более того, 41 самолет в 1998 году передала сама Украина в соответствии с решениями Будапештского меморандума. Это был удар, фактически уничтожающий значительную часть так называемой стратегической ядерной триады россиян, и они не смогут ее восстановить», — отметил эксперт.

Самусь считает, что Путин выглядит слабо и пытается использовать ситуацию для политического давления из-за Трампа.

«Если бы Путин мог ответить, то уже ответил бы. Зачем это было говорить Трампу? Потому что он демонстрирует эту мнимую готовность, чтобы США нажали на Украину — мол, будьте покладистее ультиматумов РФ», — подчеркнул специалист.

Реклама

Он обратил внимание, что Путин даже не упомянул удар по стратегическим бомбардировщикам в обращении к россиянам, потому что считает его слишком унизительным.

«Этот удар настолько сокрушителен, что официально его просто „не было“. А месть — якобы за подрыв железнодорожных мостов в российских областях. К примеру, удар по зданию Херсонской ОГА — это часть этой демонстрации мести», — считает Самусь.

По словам эксперта, россияне могут только уничтожать здания, чтобы продемонстрировать силу, хотя фактически это слабость.

«Путин показывает Трампу и Европе: видите, я жесток, поэтому не позволяйте Украине атаковать Россию», — заметил Самусь.

Реклама

Он подчеркнул, что основа ядерного арсенала РФ осталась от СССР, а новое производство не позволяет заменить потери.

«РФ не может в нужном масштабе производить стратегические ядерные комплексы, межконтинентальные ракеты или атомные подлодки. И это тоже проблема для их статуса „большого ядерного государства“», — пояснил он.

По мнению Самуся, если Украина уничтожит еще несколько ключевых элементов военного могущества РФ, это будет удар по всей имперской конструкции.

«Кремль переживает: если мы уберем еще несколько „критериев великого государства“ — это будет сокрушительный удар по империи. Путин это понимает, потому жалуется Трампу и пытается сдержать Украину. Но отвечать нечем. Как РФ может отомстить за вывод Черноморского флота из игры? Никак. Только скрежетать зубами и принимать новую реальность», — резюмировал Самусь.

Реклама

Ранее сообщалось, что после украинской атаки на стратегические объекты РФ, в том числе авиабазы, Кремль может нанести мощный удар уже в ближайшее время.

Мы ранее информировали, что народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал высказывание своего коллеги Романа Костенко , что массированный российский обстрел может произойти сегодня ночью.