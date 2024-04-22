Эксперт объяснил, почему Донбасс станет основным направлением российского наступления

Российские захватчики постараются использовать "окно возможностей" на фронте до конца мая и усилят наступательные операции.

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Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Донетчина станет основным направлением наступления россиян, поскольку ранее российский диктатор Путин подписал указ о включении ЛДНР в состав РФ.

"Соответственно, если по состоянию на 20 апреля 2024 года Вооруженные Силы Украины контролируют примерно 45%, а по другим оценкам 50% территории Донецкой области, то это в первую очередь, личное поражение российского диктатора, как военное, так и политическое, информационное — невыполнение первого этапа так называемой "СВО"", — заявил Снегирев.

Он рассказал, с чем будут связаны основные усилия российских захватчиков на полях боев в ближайшее время.

"Давайте поставим себя на место россиян. До конца мая заработает снарядная инициатива Чехии и стран ЕС. Также Украина получит военно-техническую помощь со стороны США. Как вы считаете, на этом фоне россиянам есть смысл начинать очередное наступление, если это еще не закончилось?" По моему убеждению, говорится о том, что россияне как раз пытаются использовать это так называемое "окно возможностей" до конца мая. планах до конца мая", — объяснил Снегирев.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно контрнаступление ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что США уже могли отправить военную помощь Украине.

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