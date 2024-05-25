Эксперт объяснил, почему отключение света в Киеве длиннее, чем в других городах

В Киеве гораздо больше критической инфраструктуры, чем в целом по Украине. Это столица, здесь много промышленных и инфраструктурных мощностей, которые защищены государством как критические. Соответственно для частных потребителей и обычного бизнеса электричества остается меньше, чем в любых других регионах.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Именно поэтому в Киеве отключения ощутимо длиннее, чем во многих других регионах", — пояснил эксперт.

Напомним, в Минэнерго сделали прогноз по отключениям света. Скорее всего, дефицит в системе будет, однако будет прилагаться максимум усилий, чтобы он был не так ощутим для потребителей.

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