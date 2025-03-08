Эксперт объяснил, почему ПВО не сбило большое количество ракет во время последней атаки

Украинская система противовоздушной обороны не смогла сбить большое количество российских ракет во время последней массированной атаки из-за отсутствия самолетов Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения и привязных аэростатов в качестве РЛС, которые могут видеть на такое же расстояние, как и эти самолеты.

Об этом в эфире РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он рассказал, что россияне запускают ракеты очень низко, то есть они научились планировать траекторию ракет, учитывая высоту рельефа.

"Мы привыкли, что это не менее 80-85% (убыток – ред.), мы так вообще думаем, что где-то 90% мы должны уничтожать. Но здесь ситуация осложняется тем, что россияне стали концентрировать удары по конкретным целям. Если ракеты раньше рассредоточивались, то сейчас они летят концентрированно", — отметил он.

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Кроме того, эксперт заявил, что Россия использует баллистические ракеты "Искандеры" и KN-23, а также снова обстреливаются системами С-300, которых давно не было. Также враг во время атак пытается использовать малозаметные Су-57 и ракеты Х-69, чтобы незаметно "тихонько подкрасться под этот шум, насилие, полеты, залеты и ударить этими ракетами". Криволап напомнил, что в последний раз удалось сбить лишь одну из 8 запущенных ракет данного типа.

"Все остальное, так сказать, пришло. Это не самые мощные ракеты, но они достаточно точны. И надо заметить, что почти все крылатые ракеты заходили через восток. Ничего на юг, ничего на север. И понятно, что это было сделано для того, чтобы те системы ПВО, которые стоят у нас в том направлении, были перегружены."

Ранее сообщалось, что Украина испытала очередной комбинированный воздушный удар россиян.

Мы ранее информировали, что французские истребители Mirage-2000 впервые отражали массированную атаку РФ по Украине.

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