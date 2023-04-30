Эксперт объяснил, почему Россия долгое время не наносила ракетных атак: при чем здесь контрнаступление

Временное уменьшение обстрелов между последними атаками можно объяснить подготовкой России к противодействию украинскому контрнаступлению.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZREVATEL.

"Эти массированные атаки являются подтверждением того, о чем говорили как наши военные, так и эксперты – что Россия не отказывается от своей тактики. Временное уменьшение обстрелов или паузы между такими обстрелами было обусловлено тем, что Россия готовится к противодействию украинскому контрнаступлению. Очевидно, параллельно они работали над более эффективными способами и тактикой применения этого оружия. Собственно, сейчас, к сожалению, мы наблюдаем подтверждение этих оценок", — сказал он.

Комментируя удар россиян по дому в Умани, он отказался рассказать свои предположения, почему они целили именно в дом, что пострадал.

"Можно говорить об определенных целях, которые преследуются атакой именно этих городов, но я бы сейчас не хотел подробно говорить об этом. Например, у меня есть определенное понимание, почему целили именно в этот дом в Умани. В этом городе я прожил более десяти лет. Но сейчас я не хотел бы об этом говорить", — добавил Мельник.

Ракетный удар по жилому дому в Умани.

Напомним, в ночь на 28 апреля Россия под рассвет атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области. В результате удара почти полностью уничтожен один подъезд – это 27 квартир. По предварительной информации, Россия попала в здание ракетой Х-101.

Из-за атаки россиян погибли пятеро детей : двое мальчиков и три девочки. Всем им от полутора до 16 лет. В общей сложности погибли 23 человека.

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