Эксперт объяснил, почему во время атак РФ правило "двух стен" больше не работает

Массированная атака

Эксперт констатировал, что во время российских атак правило "двух стен" больше не работает. РФ увеличивает мощность "Шахедов", которые разносят жилые дома украинцев.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Как видим, последствия прямых попаданий в дома крайне разрушительны. Поэтому правило "двух стен" не дает гарантии на спасение.

"Нужно понимать, что враг активно увеличивает полезную нагрузку "Шахедов". Есть "Шахеды" и с 90 кг, "Шахеды" с 50 кг, термобаллистические боеприпасы, которые разносят просто панельные дома старого образца. Враг активно насыщает "Шахеды" разными средствами, чтобы был эффект после "прилета", — акцентировал Храпчинский.

Он призвал украинцев находиться в укрытиях во время атак. К сожалению, россияне совершенствуют средства поражения, чтобы наносить кровавые удары по гражданскому населению. Храпчинский подчеркнул, что искать логику в поступках РФ не стоит.

"Единственный смысл — нанести как можно больше вреда и гибели среди гражданского населения. Это направленные действия террористического государства России относительно геноцида украинцев и в целом Украины. Мы видим это по запущенным средствам поражения", — заключил он.

Напомним, ночью 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами. Последствия фиксируются в 7 районах столицы.

Из-за обстрела РФ количество жертв достигло 14 человек, среди которых — трое детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ночная атака РФ является четким ответом всем в мире, кто неделями и месяцами призывал к прекращению огня и реальной дипломатии. "Смерть детей должна вызывать точно большие эмоции, чем что угодно. Мы ожидаем реакции каждого в мире, кто призывал к миру, а сейчас чаще молчит, чем занимает принципиальные позиции", — отмечает украинский лидер.