Эксперт объяснил почему Запад до сих пор панически боится поражения России в войне

Поражение России в войне против Украины приведет к ее развалу.

Западные партнеры Украины боятся проигрыша России в войне с Украиной, потому что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики. В то же время, по мнению президента Владимира Зеленского, они хотят, чтобы Украина также не проиграла. Он считает такую позицию абсурдной.

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Поражение России в войне против Украины приведет к ее развалу, считает полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, передает 24 канал.

Он напомнил, что Советский союз развалился после поражения в войне в Афганистане.

"Именно поэтому западным партнерам не нужно чего-то бояться. Необходимо планировать устройство мира, которое будет после распада России, и принимать соответствующие решения", – подчеркнул военный эксперт", – заявил Свитан.

Западные страны беспокоит проблема контроля над ядерным оружием. После развала СССР контроль над ней сохранился, поскольку этим процессом курировало главное управление министерства обороны.

"Сейчас 12 ГУ МО России контролирует ядерные заряды. Там есть высококвалифицированные кадры. Они прекрасно осознают ответственность перед судьбой человечества – не только России. Поэтому нужно было бы назначить комиссара по контролю за ядерным оружием России со стороны ООН. Это позволит генералам, руководителям 12 ГУ МО, держащие в своих руках весь ядерный боезапас России, передать его под контроль этого комиссара", — заявил Свитан.

Он отметил, что все расходы можно финансировать через международное сообщество. А старший руководитель по уставу российской армии может принять присягу даже ООН.

Любой начальник, старший по званию, является непосредственным руководителем для любого подчиненного. Поэтому комиссар ООН, по мнению полковника запаса ВСУ, является более высоким начальником для генералов 12 ГУ МО, чем руководитель России.

Напомним, ранее сообщалось, что политолог объяснил, почему Китай будет и дальше поддерживать Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом эскалации войны в Украине.

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