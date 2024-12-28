Эксперт объяснил, почему заявление Фицо не повлияет на энергосистему Украины

Угрозы словацкого премьера Роберта Фицо не отразятся на работе энергосистемы Украины.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, слова которого цитирует "РБК-Украина".

По его данным, обещание Фицо "реально не несет" серьезных угроз для прерывания электроснабжения в Украину.

"Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение. Максимум, что может произойти, это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уже точно потеряет от прекращения транзита газа", — сказал эксперт.

"Сейчас Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны", — объяснил он.

Напомним, что Словакия угрожает Украине отключением электроэнергии из-за прекращения транзита газа РФ. После 1 января правительство Фицо оценит возможные ответные меры против Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что позиция Украины относительно возможности продлить транзит российского газа в Европу осталась неизменной. Он будет прекращен в 7 часов утра 1 января 2025 года.

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