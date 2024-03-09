Эксперт объяснил, сколько захватчикам нужно войск для оккупации Харькова и Одессы

Чтобы оккупировать крупный украинский город, такой как Харьков или Сумы, российским захватчикам нужна очень большая группировка войск и техники.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

Он заявил, что все чаще модно слышать прогнозы о наступлении российских захватчиков на Харьков или Сумы, формирование Днепра и поход на Николаев и Одессу.

"Давайте объясню вам на примере Авдеевки. Во время наступления на Авдеевку город неполной площадью 29 км², российские оккупационные войска использовали:

от 60 до 80 (на пике наступления) тысяч тел;

10 тысяч тел в резерве;

свыше 450 танков (не менее 100 в резерве);

свыше 1300 ББМ (более 200 в резерве);

около 1200 единиц ствольной артиллерии;

До 300 единиц РСЗО (до 50 в резерве).

С этого возникает вопрос, какой ресурс нужен РОВ, чтобы развернуть успешное наступление на Сумы? В Харьков? Форсировать Днепр и дойти до Одессы?» – написал Коваленко.

Эксперт отметил, что для оккупаций таких городов, как Сумы или Харьков, россиянам нужно сосредоточить на этих направлениях не менее 400-500 тысяч военных, чтобы выполнить окружение. При этом оккупанты не должны вступать тяжелые в городские бои.

"Задача форсирования Днепра, захват Херсона, Николаева и выход в Одессу — это задача не менее миллионной группировки, при условии отсутствия увязки в городских боях, требующих еще большего ресурса", — заявил Коваленко.

Эксперт заявил, что это только человеческий ресурс, который необходим для проведения подобных операций и которого у россиян нет и не будет.

"Тянуть двухмиллионную группировку их мобилизационная система неспособна. Механизированная компонента в таком количестве российской оккупационной армии, для выполнения таких задач сейчас совсем недостижима", — добавил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, как Украина может кардинально изменить ситуацию на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт сделала тревожный прогноз относительно ситуации на фронте.

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