Эксперт объяснил, смогут ли воевать иностранные войска на фронте в случае прибытия в Украину

Если страны-партнеры отправят свои войска в Украину, то они не будут участвовать в боевых действиях.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона.

"Я считаю, что ни о какой передней линии фронта не может быть и речи, пока не будет очевидности удара. Например, когда ракета не прилетит в Бундестаг или на Елисейские поля. К этому моменту штатные войска на линию боестолкновения не ступят", — говорит. Черника.

Он добавляет, что перспектива отправки иностранных войск в Украину существует – это можно организовать не от имени партнерства с НАТО, а с отдельными европейскими странами без привязки к Альянсу.

"Спадают фобии по отношению к Путину и это прекрасно. Например, в июне 2022 года Himars казались фантастикой, затем Patriot так же, танковая коалиция и западные самолеты, все казалось фантастикой. Теперь это все, за исключением авиации, которая поступит позже, уже есть. Разговор по этому поводу уже начали, так что возможно это и дойдет до определенной точки», – сказал Черник.

По прогноению эскперта, иностранные войска могут заметно помочь Силам обороны Украины даже не участвуя в активных боевых действиях.

"Это может работать по принципу смещения, у нас есть огромная Белорусская граница, на которой стоят наши огромные силы. Мы должны их там держать, потому что противник с другой стороны стоит. И если наши силы отправить на фронт, а вместо них становятся европейские войска, такой механизм вполне рабочий. И сказки, что это невозможно – это только сказки. Это рабочая тема, надеемся, до этого дойдет", – резюмировал Черник.

Добавим, в Чехии призывают к расширенной помощи Украине, в частности, к возможному присутствию войск на нашей территории.

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