Эксперт объяснил суть изменений в закон "О публичных закупках": это приведет международные инвестиции для объездной Киева

Без участия крупного иностранного капитала в условиях ограниченных возможностей Дорожного фонда реализация в Украине крупномасштабных проектов невозможна.

Без участия крупного иностранного капитала в условиях ограниченных возможностей Дорожного фонда реализация в Украине крупномасштабных проектов наподобие Киевской обходной дороги (КОД) невозможна.

Об этом во время публичного обсуждения механизма закупки услуг по строительству КОД заявил исполнительный директор Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода, комментируя проголосованный Верховной Радой законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Если бы эти изменения внесены не были, считает Варивода, для реализации за государственные средства только одного крупномасштабного проекта программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", каким является строительство КОД, пришлось бы остановить большую часть работ на других дорогах.

В качестве примера нереализованных из-за отсутствия достаточного финансирования проектов исполнительный директор Ассоциации дорожников привел реконструкцию трассы М-14 Одесса - Николаев – Херсон, которую в 2018 году предполагалось сделать цементобетонной с четырьмя полосами движения.

"Стоимость проекта – 21,9 млрд грн. В 2018 году весь Дорожный фонд составлял 32 млрд грн. Китайская компания CRBC выразила намерение построить дорогу за свой счет, с привлечением денег негосударственных организаций Китая. Они спросили: можем привлечь деньги коммерческих банков Китая - и мы строим? Нет, не можем, потому что это уровень межгосударственный. И вот уже 2021 - дороги нет. Все. А она бы уже была", - сказал Варивода.

По его словам, при ограниченных собственных возможностях для реализации крупных инфраструктурных проектов без участия иностранного капитала не обойтись.

"Невозможно реализовать строительство КОДа в рамках государственной программы. Это фантастика. Ремонт дороги международного значения на 10 млрд - это приемлемая сумма для государственного бюджета и Дорожного фонда. Но невозможно за 5 лет потратить 85 млрд грн. Для этого следует остановить ремонт и строительство трети всех дорог по всей Украине, только ради 1 проекта. Поэтому международные инвестиции - здесь чуть ли не единственное адекватное решение ", - отметил исполнительный директор НАДУ.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко уже сообщал, что в Украине до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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