Эксперт объяснил, зачем чиновники пугают украинцев повторным наступлением россиян на севере

Эксперт отметил, что у россиян нет возможностей собрать и опрокинуть такую большую группировку в короткие сроки.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус откровенно "фантазирует", когда говорит, что Россия способна в любой момент сформировать 100-тысячную группировку для наступления на Чернигов.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает УНИАН.

Он отметил, что это стандартное поведение опытного чиновника, специально нагнетающего, чтобы выбить дополнительное финансирование на те или иные проекты. Рассвет предполагает, что в ближайшее время могут быть выделены деньги на укрепление северо-восточной границы, поэтому Чаус хочет, чтобы его область получила дополнительные средства.

В повторение атаки на северные украинские области и Киев эксперт не верит. Он напомнил, что российские захватчики готовили первую атаку на Киев полгода, и тогда на этом направлении у них было примерно 180 тысяч военных. При этом Свитан напомнил, что тогда украинская граница была не готова к обороне.

"Поэтому не будут сейчас россияне ничего собирать с севера Украины — им не хватает на юге. Они не знают, чем заткнуть дыры на левом берегу. Какая север? Какая Черниговщина? С военной точки зрения пока это наши "несбывшиеся мечты". Сейчас мы мечтаем, чтобы россияне убрали часть войск из Запорожского или Донецкого направлений и куда-то опрокинули", — заявил Свитан.

При этом эксперт подверг сомнению возможность перебросить такое количество военных на север за одну неделю, назвав это "областью фантастики". Он отметил, что для опрокидывания 100 000 военных необходимо минимум один месяц и это при условии, что перед этим поведется подготовка.

Также Свитан не видит смысла для россиян в таких действиях. Он заявил, что россиянам группировки в 100 000 человек хватит для того, чтобы углубиться максимум на 15 километров в глубь Украины и в России это отлично понимают, поэтому не собираются проводить подобные маневры.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Черниговской ОВВ Вячеслав Чаус заявил, что Россия в настоящее время способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне пытаются прорвать границу на Черниговщине и Сумщине.

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