Эксперт объяснил, зачем захватчики пытаются обойти Покровск с юга

Россиянам нужно обойти Покровск, чтобы перерезать этот логистический хаб, действующий на всю украинскую группировку на севере Донецкой области.

Российские захватчики пытаются обойти Покровск с юга, действуя последовательно со своими планами, хотя это им дается очень тяжело.

Об этом в эфире Эспрессо заявил капитан І ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Он заявил, что россиянам нужно обойти Покровск, чтобы перерезать этот логистический хаб, действующий на всю украинскую группировку на севере Донецкой области.

"Противник действует последовательно, хотя ему это не так легко удается. Покровск является логистическим хабом для всей нашей группировки войск к северу и северо-востоку от Покровска. Это также Константиновка, Дружковка, тыловые области, а дальше Времен Яр и Торецк, передовая линия. Вся Логистика проходит через Покровск. Россияне пытаются перерезать логистические цепи в первую очередь. Месяц-два назад оккупанты пытались это сделать, атакуя с фронта между Мирноградом и даже севернее Мирнограда и Покровска. Сейчас армия РФ приближается к дороге. .Это, возможно, не столь важна автомобильная трасса, как важен железнодорожный маршрут", — отметил он.

Он заявил, что россияне не хотят устраивать тяжелые городские бои, потому хотят обойти город, чтобы перерезать логистические пути. Вместе с тем, ожесточенное сопротивление ВСУ может вынудить захватчиков увязнуть в городских боях за Покровск, если они не смогут обойти его с флангов.

Эксперт отметил, что если российским войскам удастся оккупировать Покровск, то они могут двинуться на Константиновку, что также потребует от них больших ресурсов для наступления.

"Тогда бои активизируются не только под Покровском, но и во Временном Яру и Торецке. Они также двигаются с севера в сторону Лимана. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы, если у россиян хватит ресурсов для продолжения наступления на оперативном уровне, северная Донетчина может стать полем боя. Ситуация там очень сложная, но потери врага настолько серьезны, что возникают сомнения, смогут ли они. набрать достаточное количество оперативных резервов", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОСУО "Хортица" ответили, есть ли угроза полуокружения Покровска.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обходят Покровск с юга.

Читайте также: