Эксперт оценил перспективы зимнего наступления окупантов

Зимой при проведении наступательной кампании российской армии определяющими будут наличие ресурсов, подготовленного, обеспеченного артиллерийской и авиационной поддержкой личного состава.

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его мнению, погодный фактор не станет решающим и критическим, определяющим возможность или невозможность наступления российской армии.

На сегодняшний день у врага достаточно ресурсов, у него абсолютно четкие задачи, определенные самим Путиным и его окружением. Так что зима будет тяжелой.

"Противник будет действовать так: если он будет иметь возможность использовать бронетехнику, он будет использовать ее, если нет, значит, пешком будет отправлять те же штурмовые подразделения насмерть. Мы наблюдаем за происходящим в районе Авдеевки. Как часто мы видели использование там бронетехники? Было ли? всего несколько случаев, а преимущественно это пехотные "мясные" штурмы", — говорит Черник.

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Несмотря на это, россияне не остановят потери тотального уровня.

"Поэтому война будет продолжаться. И интенсификация боевых действий будет зависеть от того, когда россияне успеют подтянуть свои дополнительные резервы для продолжения атак. Они уверены, что трупами своих солдат смогут добиться успеха. Путина не интересует цена победы, ему нужен результат", — резюмировал эксперт.

Напомним, российский диктатор Путин не собирается завершать войну против Украины, поскольку живет в мире собственных имперских амбиций и фантазий, но есть некоторые моменты, которые могут заставить Кремль остановиться.

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