Украинских беженцев в Европе может быть больше, чем считается: эксперт назвал причину

Украинские беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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Численность работающих украинских беженцев в Европе постоянно растет. Если в первый год полномасштабной войны таких было не более 10%, то в ближайшее время количество занятых на работе украинцев в ЕС превысит 50%, в том числе благодаря молодым украинцам, которые окончат школу или другое обучение и войдут в группу экономически активного населения. Это активно влияет на доход принявших их государств.

Об этом в колонке для "Зеркала недели" написал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Украинские беженцы в ЕС и их вклад в экономику государств: на языке цифр

По разным данным, сейчас в ЕС находится около 5 миллионов украинцев, среди которых 45% — это женщины, 32% — дети, 23% — мужчины. Но на самом деле беженцев может быть больше, прежде всего мужчин, не состоящих на учете местных властей.

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В настоящее время трудоустроено около 1,6 миллиона человек, то есть несколько более 37% от общей численности. Однако, если учесть подушной валовой продукт, который является результатом деления общей численности населения на показатель валового продукта, то фактор трудоустройства не является определяющим.

"В рамках другой экономической матрицы происходит мгновенная конвергенция подушевого валового продукта украинцев со среднеевропейским: переезжая из страны с подушным ВВП в 5 тыс. долл. в страну с таким показателем на уровне, например, 40 тыс. долл., украинец, возможно, не всегда становится богаче, но точно становится более капитализированным и как поддельный класс" аналитик.

Куст акцентирует: как следствие, в каждой из стран украинцы формируют свой уровень внутреннего валового продукта. Он называет его ВПГ – валовой продукт общины.

"Наибольший ВПГ украинцев в Германии - почти 52 миллиарда долларов. Это достаточно закономерно: в Германии находится более миллиона украинских беженцев, а подушной валовой продукт в этой стране составляет 44 тыс. долл. На втором месте ВПГ украинцев в Польше - почти 17 млрд долл. За счет сверхвысокого в Украине превышает 10 миллиардов долларов”, – объясняет Кущ.

По оценкам НБУ, добавляет эксперт, в 2025 году количество беженцев из Украины в ЕС может возрасти еще на 500 тысяч человек.

Напомним, ЕС продлил временную защиту для 4,3 млн украинцев до марта 2026 года, но после завершения действия директивы страны-члены блока могут действовать по-разному.