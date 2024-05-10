Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Может ли российская авиация создать в Харькове аналог "блокады Ленинграда": эксперт ответил

Может ли российская авиация создать в Харькове аналог "блокады Ленинграда": эксперт ответил

Российский самолет Су-34 / Фото: Associated Press

Российские самолеты могут только подлетать к линии фронта на большом расстоянии.

У российской авиации ограничены ресурсы и она не может создавать серьезные проблемы вглубь Украины.

Таково мнение в эфире " 1+1 " военный эксперт Михаил Самусь.

На вопрос о том, может ли российская авиация создать в Харькове аналог блокады Ленинграда, он ответил, что российские самолеты могут лишь подлетать к линии фронта на расстояние в несколько десятков километров, чтобы сбросить бомбы.

Просто смотрим на карту, рисуем масштабы – сотни километров. И если об авиации говорить: проблема российской авиации – конечно, она не может действовать в нашем пространстве. Она может подходить, например, 50 километров к линии фронта или границы и запускать КАБ или ФАБ с модулями", — заявил Самусь.

Эксперт отметил, что даже такие действия российской авиации пока возможны из-за того, что у Украины нет достаточно противовоздушной обороны.

"И это только потому, что у нас нет достаточно, во-первых, авиации мощной, которая могла бы своими радарами и средствами отгонять их", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли пограничные общины Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация