Может ли российская авиация создать в Харькове аналог "блокады Ленинграда": эксперт ответил

Российские самолеты могут только подлетать к линии фронта на большом расстоянии.

У российской авиации ограничены ресурсы и она не может создавать серьезные проблемы вглубь Украины.

Таково мнение в эфире " 1+1 " военный эксперт Михаил Самусь.

На вопрос о том, может ли российская авиация создать в Харькове аналог блокады Ленинграда, он ответил, что российские самолеты могут лишь подлетать к линии фронта на расстояние в несколько десятков километров, чтобы сбросить бомбы.

Просто смотрим на карту, рисуем масштабы – сотни километров. И если об авиации говорить: проблема российской авиации – конечно, она не может действовать в нашем пространстве. Она может подходить, например, 50 километров к линии фронта или границы и запускать КАБ или ФАБ с модулями", — заявил Самусь.

Эксперт отметил, что даже такие действия российской авиации пока возможны из-за того, что у Украины нет достаточно противовоздушной обороны.

"И это только потому, что у нас нет достаточно, во-первых, авиации мощной, которая могла бы своими радарами и средствами отгонять их", — заявил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Копируют действия РДК, чтобы перетащить силы из Донбасса! Военный эксперт объяснил ситуацию в Харьковской области

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли пограничные общины Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области.

Читайте также: