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Эксперт пессимистично оценил удары по российским НПЗ: в чем проблема

Эксперт пессимистично оценил удары по российским НПЗ: в чем проблема

Пожар на Рязанском НПЗ после попадания украинских дронов 13 марта / Фото: скриншот с видео

В России не прекращаются удары по НПЗ.

Россию на ночь вторника 2 апреля снова атаковали беспилотники. В этот раз под удар попал завод по производству дронов-камикадзе "Шахед".

Удары по НПЗ прокомментировал в эфире телемарафона авиационный эксперт Валерий Романенко.

" В общем понятно, чем наносили удар, и это меня немного разочаровало... Я ожидал, что это будет все же беспилотник, а это – переработанный легкомоторный самолет, дистанционно управляемый. Это средство намного дороже... нам трудно будет наладить их крупномасштабное" серийное производство", – рассказал эксперт.

При этом он отметил, что удар по НПЗ в Нефтекамске обошелся россиянам в разы больше, чем было затрачено ресурсов украинской стороной.

"А вот по НПЗ в Елабуге – это "явный промах ", — подытожил Романенко.

Напомним, один из крупнейших НПЗ России с объемом переработки 16,2 млн т нефти в год атаковали

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