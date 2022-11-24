Эксперт по ЖКУ рассказал, когда завершатся аварийные и плановые отключения электричества в Украине

Проблемы с электроэнергией после массированной атаки России и дальше будут продолжаться. Продолжаются аварийные и плановые отключения. И это все будет продолжаться не менее 6 месяцев,

Об этом сказал эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "24 канала".

Целью российских ракет стали объекты поколения Украины. Это повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей.

Кроме того, обстрелы, в частности, 23 ноября, повлекли за собой остановку атомных электростанций. Однако к вечеру 24 ноября дефицит в энергосистеме Украины должен уменьшиться.

Олег Попенко отметил, что атаки РФ будут еще сложнее. Соответственно, восстановление потребует все больше времени.

"Трудно пока назвать сколько времени потребуется для восстановления. На сегодняшний день, как мы видим, частичное восстановление происходит в среднем около суток", — сказал эксперт.

По его словам, стабилизационные отключения света будут внедряться и дальше. Более того, еще чаще, ведь энергетикам придется постоянно ограничивать потребление электроэнергии в отдельных регионах, где ситуация со светом критическая и где люди потребляют большое количество энергии

"Проблемы с электроэнергией и дальше будут продолжаться. У нас будут аварийные и плановые отключения. И это все будет продолжаться не менее 6 месяцев", — отметил Попенко.

Пока электричество подали во все области Украины.

Также сообщалось, что ракеты главы Кремля Путина обнаружили новую мишень в Украине. Теперь страдает газовая инфраструктура

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