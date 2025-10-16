Эксперт: подразделения СБУ — одни из лучших на фронте по рейтингам поражений врага. Малюк действует системно

Василий Малюк

Подразделения Службы безопасности Украины являются одними из лучших на фронте по количеству пораженной техники врага. Это происходит благодаря системной работе главы Василия Малюка, превратившего СБУ в воюющую спецслужбу в воюющей стране.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

«Подразделения СБУ уверенно держатся в рейтинге среди наиболее эффективных в силах обороны. Операторы дронов „Альфы“ всегда входят в топ-3 по количеству пораженной техники и личного состава врага. Другие подчиненные Малюка тоже не отстают», — подчеркивает политолог.

Эксперт считает, что опыт СБУ — пример того, как можно эффективно противодействовать врагу.

«Каждое подразделение Службы ликвидировало врагов в сотни раз больше, чем собственная численность. И отличил много дорогостоящей техники. В общей сложности подчиненные Малюка уже уничтожили более 2 100 танков (т.е. каждый шестой вражеский танк, подбитый силами обороны — на счету СБУ), 3 800 боевых машин пехоты (БМП) и около 4 000 артиллерийских систем», — акцентирует Курпас.

Политолог напоминает, что кроме поражений на фронте Служба эффективно бьет по объектам на территории РФ.

«Только за последние дни беспилотники СБУ долетели в Башкортостан, где поразили местный НПЗ и устроили мощную ночь «бавовны» в оккупированном Крыму — там взлетел на воздух морской нефтяной терминал. В Кремле часто любят говорить о безграничных ресурсах России. Это миф. Украина должна выстоять благодаря трем факторам: эффективности действий тыла, наращиванию ударов по территории врага и стойкости на фронте. И положительные примеры всех трех факторов у нас с вами есть», — резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что операторы ударных дронов Центра специальных операций «А» СБУ поразили места сосредоточения техники и живой силы врага. Яркие ночные «фейерверки» снабдили дроны «FP-2» со 105-килограммовой боевой частью. Другое подразделение ГУ «Д» лишь через месяц уничтожило несколько «больших» целей: ТОС «Сонцепек» и РЛС «Зоопарк», ориентировочной стоимостью свыше 30 миллионов долларов.