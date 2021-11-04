Эксперт подробно объяснил, зачем советуют вводить третью дозу прививки против COVID-19.

Две дозы вакцины гарантируют защиту от COVID-19.

Пройдя полный курс вакцинации, то есть две дозы, организм человека имеет достаточную защиту от COVID-19 и риски госпитализаций и смерти существенно уменьшаются. Так называемые бустерные дозы вакцины рекомендованы в отдельных странах через шесть месяцев после полной вакцинации, так как после некоторых препаратов со временем снижается концентрация антител.

Об этом рассказал старший советник программы по иммунизации центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Украине доктор Умид Шарапов на брифинге.

Также читайте Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами в Украине поощряют иммунизацию

Он обьяснил, что сейчас многие страны придерживаются двудозной стратегии, потому что самая главная задача государств — вакцинировать как можно больше своего населения двумя дозами.

"Даже две дозы, которые сейчас получают люди, очень эффективны и очень хорошо защищают от тяжелых последствий, таких как госпитализация и смерть", — цитирует его "РБК-Украина".

Эксперт пояснил, что "бустерные" дозы вакцины рекомендованы в некоторых странах, в частности в США, через шесть месяцев после полного курса вакцинации, а некоторым группам риска с определенными заболеваниями третью дозу следует давать уже даже через четыре недели после второй дозы.

Шапаров со ссылкой на исследование добавил, что после вакцинации некоторыми вакцинами требуется бустерная доза через шесть месяцев, например, для Pfizer. Это потому, что после некоторых прививок со временем снижается концентрация антител.

"Решение той или иной страны о начале кампании по введению третьей дозы зависит от многих факторов. В первую очередь, это зависит от того, какой охват прививками сейчас в той стране. Если мы говорим о странах, где сейчас охват прививками низкий, там приоритет должен быть на той части населения, которая еще не получила ни одной дозы", – высказался Шарапов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Шмигаль предупредил украинцев о возможной ревакцинации против COVID-19. Когда она будет.

Бесплодие, "чипирование" и изменение ДНК: 7 мифов о вакцинации от COVID-19

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку