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Эксперт пояснил, эффективно ли силой отправлять на фронт потенциальных уклонистов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Эксперт пояснил, эффективно ли силой отправлять на фронт потенциальных уклонистов

Мобилизация

Военные части, состоящие из потенциальных уклонистов, не будут эффективны на фронте.

В Украине необходимо проводить мобилизацию, но не ради самого процесса, а для эффективного усиления армии.

Такую мысль в эфире ТСН выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что формировать военные подразделения по потенциальным уклонистам будет неэффективно.

"Когда формируется подразделение, например, батальон и в этом батальоне 90% это потенциальные уклоняющиеся. Как, интересно, будет этот батальон воевать. Как они будут держать позиции, как они будут идти в наступление", — заявил Коваленко.

Он отметил, что такой батальон автоматически через некоторое время будет в плену врага, потому что не захочет воевать.

"Они могут сразу все пойти с белыми флагами в плен. Поэтому это риск, это большой риск... Просто возвращать всю эту массу потенциальных уклонистов из-за границы безусловно нужно, но не столько для того, чтобы сразу отправлять их на полигоны для прохождения" базовой военной подготовки, а для того чтобы они работали именно в тылу, на экономику, чтобы экономика держалась и продолжала работать в столь сложные времена", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Умеров сказал, будут ли раздавать повестки через смартфон.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Ровенской области мужчина попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации в армию.

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Дата публикации
Просмотры
648
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