Эксперт предположил, когда Украина будет готова к масштабной операции по нескольким направлениям

Украина на сегодняшний день находится в состоянии перевооружения ВСУ. В частности, это понимают западные союзники.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов 24 канала.

По его словам, масштабная наступательная операция по нескольким направлениям зависит от нескольких факторов.

Когда может произойти новое наступление

В этом году союзники увидели, что западная техника эффективнее старой советской и даже новой российской, хотя она не концептуально отличается.

"Возобновление больших наступательных действий будет зависеть от того, насколько быстро западные партнеры смогут перевооружить и предоставить необходимое количество техники Силам обороны Украины. То, что ее нужно предоставлять в больших объемах и быстрее, чем в прошлом году — такое понимание на Западе уже учитывает заявления европейских". и американских политиков", – говорит Жданов.

По прогнозу эксглавы ЦРУ Дэвида Петреуса, прорыв не произошел из-за того, что оружие и техника, о которой просила Украина, поступали со значительными задержками. Он говорит, было глупо ожидать большого украинского прорыва 2023 года, потому что "мы не вооружили Украину, чтобы совершить этот прорыв".

"На нашу перспективу нужно опираться на срок до полугода – где-то конец весны – начало лета, возможно, мы будем готовы к проведению масштабной наступательной операции хотя бы в пределах одного – двух оперативных направлений, которые повлияют на общую ситуацию по линии фронта", – подчеркнул Олег Жданов.

На фоне этого среди передовых сил Украины растет чувство тревоги из-за сокращения поставок оружия и боеприпасов, а также признаков того, что приверженность международным партнерам ослабевает.

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