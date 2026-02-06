Эксперт предупредил о новом сложном периоде со светом для Украины: что известно

Отключение света. / © Associated Press

Летом Украину может накрыть новая волна отключений света. В частности, из-за ремонтной кампании атомной генерации и роста потребления электроэнергии.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью "УНИАН".

«Безусловно, будет ремонтная кампания. У меня нет сомнений. Безусловно, будет летний пик потребления в месяцы. Я думаю, что будет достаточно сложный период в июле-августе, там вполне могут быть достаточно строгие ограничения», — подчеркнул Харченко.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время сложно спрогнозировать масштабы отключений света летом. Впрочем, он предположил, что «они будут мягче, чем сейчас».

Пока, говорит он, «наиболее сложный период за всю войну». В частности, из-за проблем с теплом, а не только с отключениями света.

«Я поддерживаю идею, что самый трудный период мы действительно уже прошли. Да, тяжело и больно, но мы его прошли, и дальше шаг за шагом ситуация будет идти в положительном тренде», — добавил он.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук предупредил, что массовые отключения света могут повторяться. По его словам, украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны. Повреждение инфраструктуры, изменение схем питания и постоянные риски для энергообъектов повлияли на ее стабильность и принципы работы.

В свою очередь, эксперт Виктория Войцицкая считает, что отключения света в Украине будут продолжаться еще минимум год. По ее словам, ситуация в энергосистеме будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливать то, что было повреждено во время атак РФ. Кроме того, важным фактором являются ночные удары россиян по инфраструктуре.