Эксперт предупредил о возможных отключениях света на 6-8 часов в сутки

В отопительный период по оптимистическому сценарию свет может быть отключен на 6-8 часов ежедневно.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский.

Закревский объяснил, что во время пиковых нагрузок потребление электроэнергии достигает 15 ГВт, в то время как базовая генерация обеспечивает всего 9 ГВт. Если не расширить сообщение с Европой, Украина может получить дополнительные 2 ГВт помощи из-за рубежа, что в общей сложности даст 11 ГВт при пиковом потреблении в 15 ГВт.

Эксперт уточнил, что сценарий с отключением света на 12 часов в сутки самый пессимистический и менее вероятный. По его словам, более реалистичным вариантом является отключение света на 6-8 часов в сутки.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что с 19 августа в Украине возвращаются графики отключения света из-за жары. Он отметил, что в течение пяти дней ожидается увеличенная нагрузка на энергосистему.

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