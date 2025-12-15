Эксперт предупреждает, что РФ накапливает "Шахеды", но не для Украины

Эксперт назвал истинную причину накопления Россией модернизированных «Шахедов» / © iStock

Россия, вероятно, накапливает ударные беспилотники «Шахед», чтобы угрожать Европе.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Константин Криволап, передает«Киев 24».

В общем, по его словам, основной удар сейчас наносится по Украине «Шахедами», а вот по ракетам, то РФ залезла в резервы.

«Основной удар наносится все же шахедами. Если посмотрим, то, например, 50 шахедов — это 2,5 тонны взрывчатки. Нельзя сравнить шахед времен 2022-го года, это был простой шахед, который летал по координатам, с ныне существующими шахедами», — сказал он.

По информации эксперта, «шахеды» уже используются как разведчики.

«И мы видели ситуацию на Черниговщине, когда один шахед наша мобильная огневая группа сбила, а следующий шахед полетел в ту машину, где работала наша мобильная огневая группа, и, слава Богу, ребята успели убежать откуда. То есть россияне меняются, они пытаются ударить нас покруче», — отметил Криволап.

Эксперт предположил, что Россия накапливает «Шахеды» — но не для ударов по Украине.

«Россияне накапливают Шахеды, и я не думаю, что для нас им хватает. Они вышли уже на такие цифры, что им хватает производящих Шахедов, для того, чтобы работать по нам. Есть такое предположение, что эти Шахеды накапливаются именно для Европы, чтобы угрожать Европе. Посмотрим, как Европа будет на это реагировать. Пока россиянам удается залетать в Европу и быть относительно безнаказанными», — отметил эксперт по авиации.

Ранее мы писали, что «Шахеды» стали вдвое опаснее.