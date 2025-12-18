Эксперт прогнозирует ухудшение ситуации со светом и предупредил о новых целях ударов РФ зимой

Отключение света / © УНИАН

В Украине ситуация с отключениями света усложнится с наступлением зимы. Из-за пониженной температуры воздуха электропотребление вырастет еще больше.

Об этом сообщил энергетический эксперт Михаил Гончар в интервью «Телеграфу».

По его словам, российские оккупанты нанесли немало ударов по высоковольтным трансформаторам. Они не подлежат восстановлению за несколько дней или неделю — для ремонта необходимо достаточно длительное время.

«Для их замены нужно заказать, изготовить, доставить оборудование, на что уходит длительное время. Как показывает опыт после зимы 2022-2023 годов, на это нужен целый год, в лучшем случае, а то и больше», — говорит Гончар.

За несколько дней происходит перекоммутация, чтобы обеспечить передачу света по альтернативной схеме. Эксперт объяснил, что исправлением ситуации будет не возвращение к отсутствию отключения электроэнергии. В свою очередь исправлением можно считать возврат к установившемуся графику.

По словам Гончара, перед зимой важно обеспечить функциональность жизненно важных систем, которые становятся нефункциональными или менее функциональными без электроэнергии, если она отсутствует не пол суток, а больше. Речь идет о системах водоснабжения, канализации, связи.

«Мы видим удары по ТЭЦ. Дальше могут перейти к ударам по водоканалам, железной дороге, транспортным предприятиям, трамваям, метро», — прогнозирует Гончар.

Напомним, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев говорит, что стабильные 3-4 очереди отключений электроэнергии сохранятся на длительное время, если не наращивать новую генерацию. По его словам, укорачиваться отключение света можно только системными решениями. В частности, стимулировать бизнес подключать собственное поколение к энергосистеме и решить проблему долгов на энергорынке.

В свою очередь исполняющий обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко считает, что ухудшение погодных условий и снижение температуры пока не является критическим фактором для введения аварийных отключений света. Однако ключевой угрозой остается не мороз, а вражеские атаки.