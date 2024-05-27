Эксперт прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме: что известно

В частности, это связано с завершением работ на поврежденных электростанциях.

Уже с августа-сентября в Украине ситуация в энергосистеме может улучшиться. Это связано с завершением работ на поврежденных электростанциях и солнечной погодой.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал советник премьер-министра по энергетике Юрий Бойко.

По его словам, когда речь идет об улучшении, то, прежде всего, речь идет о том, что будут закончены ремонты на поврежденных станциях.

"То есть температура будет как на прошлой неделе, когда ограничения были незначительны. Да, они были, и еще будут длительный промежуток времени. Вот то, что мы имели на прошлой неделе, будет перекликаться с тем, что будет в августе-сентябре", — подчеркнул он.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что в Украине после повышения тарифов на электричество отключения света могут стать еще сильнее. В частности, повышение тарифов — возможность профинансировать ремонты государственных электростанций.

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