Эксперт раскрыл коварный план РФ по энергетике Украины

РФ постоянными ударами пытается разделить нашу энергосистему . Да, на Левобережье у нас дефицит, но из-за поврежденных подстанций не могут передавать мощности с Правобережья.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, Правобережная зона, где расположены 9 атомных блоков, является профицитной.

"И в таких областях, как Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, отключений совсем нет", - объяснил эксперт по энергетике.

На Левобережье же большие дефициты и постоянные отключения. Это касается и Киева, расположенного на перекрестке.

«Еще третья зона, где приграничные регионы — Сумщина, Черниговщина, Харьковщина — где враг не только обстреливает генерацию, операторов системы передачи, но и операторов системы распределения. Почти каждый день», – говорит Омельченко.

Да, у нас есть мощности, хотя их и не хватает, но даже имеющееся мы не можем передать с Правобережья на Левобережье из-за того, что враг обстрелял подстанции «Укрэнерго».

«И есть сетевой дефицит, то есть сетевые ограничения. В этом большая проблема», — отметил Владимир Омельченко.

Напомним, в Украине 16 ноября снова введены ограничения электроснабжения для бытовых потребителей.

Так, отключения будут продолжаться, в частности, в столице, Киевской и Днепропетровской областях. Детальнее о графиках — в материале ТСН.ua.