- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Эксперт раскрыл цель дневных атак РФ
Беспилотники Россия применяет не только атаки, но и разведку.
Дневные атаки РФ по Украине происходят не только в целях ударов, но и в целях разведки. Оккупанты пытаются выявить наши системы РЭБ и ПВО.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента Академии Дронариум.
Он отмечает, что дневные атаки врага достаточно «тревожны» для нашей ПВО. Дело в том, что пока беспилотник не поразил цель, он используется для разведки.
«Такие атаки и беспокоят людей и разведывают, как работает наша ПВО. Они находят наши РЭБ, пытаются найти более мощные средства ПВО. Поэтому это достаточно ожидаемая тактика», — заключил он.
Ранее Зеленский сказал, сколько дронов-перехватчиков нужно Украине для отражения атак РФ.
Как известно, при атаках РФ частично использует имитаторы для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Прошлой ночью было применено более 400 «Шахедов», а общее количество БпЛА составило 810. Дроны-перехватчики справились с более чем 150 вражескими беспилотниками.
«Конечно, не все пока сбивается, и нужно еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача. Россияне держат количество Шахедов в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально — потенциал производства есть, финансы и контракты — они есть, они обеспечиваются, необходимо масштабирование соответствующих подразделений», — подчеркнул он.