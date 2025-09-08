Эксперт раскрыл цель дневных атак РФ

Атака РФ по Украине / © tsn.ua

Реклама

Дневные атаки РФ по Украине происходят не только в целях ударов, но и в целях разведки. Оккупанты пытаются выявить наши системы РЭБ и ПВО.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента Академии Дронариум.

Он отмечает, что дневные атаки врага достаточно «тревожны» для нашей ПВО. Дело в том, что пока беспилотник не поразил цель, он используется для разведки.

Реклама

«Такие атаки и беспокоят людей и разведывают, как работает наша ПВО. Они находят наши РЭБ, пытаются найти более мощные средства ПВО. Поэтому это достаточно ожидаемая тактика», — заключил он.

Ранее Зеленский сказал, сколько дронов-перехватчиков нужно Украине для отражения атак РФ.

Как известно, при атаках РФ частично использует имитаторы для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Прошлой ночью было применено более 400 «Шахедов», а общее количество БпЛА составило 810. Дроны-перехватчики справились с более чем 150 вражескими беспилотниками.

«Конечно, не все пока сбивается, и нужно еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача. Россияне держат количество Шахедов в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар, наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель. Это реально — потенциал производства есть, финансы и контракты — они есть, они обеспечиваются, необходимо масштабирование соответствующих подразделений», — подчеркнул он.