Украина

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Эксперт раскрыл циничную цель наступления россиян на Харьковщине

Москва планирует объявить о готовности отвести войска из части Харьковщины и Сумщины в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Война России против Украины

Война России против Украины / © ТСН

Российская оккупационная армия продолжает наступать в Харьковской области, чтобы захватить «буферную зону». Это позволит Кремлю навязать Украине так называемый «территориальный обмен».

Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала «Киев24».

«Ситуация и в Харьковской, и Сумской области — это как раз попытки россиян создать так называемый прецедент обмена территориями», — отметил он.

Эксперт утверждает, что Украине — в том числе и через американские дипломатические каналы — фактически уже дали понять суть возможного предложения: Москва готова отвести войска из части Харьковщины и Сумщины в обмен на полный контроль над Донецкой областью.

Снегирев подчеркнул, что такие сигналы свидетельствуют о попытке Кремля навязать Киеву выгодный для себя переговорный трек, используя военное давление как инструмент политического шантажа.

Напомним, ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен.

