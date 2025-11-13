- Дата публикации
Эксперт раскрыл циничную цель наступления россиян на Харьковщине
Москва планирует объявить о готовности отвести войска из части Харьковщины и Сумщины в обмен на полный контроль над Донецкой областью.
Российская оккупационная армия продолжает наступать в Харьковской области, чтобы захватить «буферную зону». Это позволит Кремлю навязать Украине так называемый «территориальный обмен».
Такое мнение высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала «Киев24».
«Ситуация и в Харьковской, и Сумской области — это как раз попытки россиян создать так называемый прецедент обмена территориями», — отметил он.
Эксперт утверждает, что Украине — в том числе и через американские дипломатические каналы — фактически уже дали понять суть возможного предложения: Москва готова отвести войска из части Харьковщины и Сумщины в обмен на полный контроль над Донецкой областью.
Снегирев подчеркнул, что такие сигналы свидетельствуют о попытке Кремля навязать Киеву выгодный для себя переговорный трек, используя военное давление как инструмент политического шантажа.
Напомним, ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен.