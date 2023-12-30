Может ли РФ продолжить массированные ракетные удары и есть ли для Украины хорошие новости: мнение эксперта

В России все еще сохраняется возможность наносить массированные ракетные удары по Украине, особенно это касается ракет к системам С-300.

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Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Здесь есть два вопроса. Первый, это наличие арсенала наших врагов и, к сожалению, он еще есть. Во время этой атаки они отстреляли, я думаю, процентов где-то 60 того, что накопили с лета. Не надо расслабляться, потому что у них есть огромное количество ракет С-300, речь идет о 5-6 тысячах», — сказал он.

Кроме того, Украине также следует думать о наличии ракет для своих систем противовоздушной обороны.

"Великобритания отгрузила 200 ракет, я думаю, что это ракеты были для Patriot. Япония отгрузила какое-то количество ракет, речь идет, по некоторым сообщениям, 40-50 ракет. Но здесь главный момент, что Япония для этого специально поменяла свои экспортные законы для того, чтобы Украине отгрузить эти ракеты. Кроме того, Япония – одна из немногих стран мира, где производятся ракеты для Patriot. У них есть свое лицензионное производство и, кроме того, у них более 200 своих систем Patriot", — сказал Нарожный.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал цель Путина обстрелами Украины и объяснил, ожидать ли атаку 31 декабря.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили по представительству омбудсмена в Херсоне.

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