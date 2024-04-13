Эксперт рассказал, где Украина может использовать новую систему Patriot

Германия передаст Украине не только дополнительную систему Patriot, но ракеты для других.

Украина может задействовать новую систему Patriot для сбивания вражеских самолетов, бомбящих прифронтовые районы.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Он напомнил, что Германия передаст Украине не только дополнительную систему Patriot, но и ракеты для других, уже действующих на территории Украины.

"Да, одна система Patriot очень важна, но, к сожалению, она не сможет закрыть абсолютно все города Украины... Поэтому нам нужно как минимум до 10 таких систем в ближайшее время", — заявил Нарожный.

Он также поделился мнением, как могут использовать этот дополнительный Patriot.



"Есть некоторые сведения, что мы используем одну батарею (Patriot, – ред.) так: ее "расшивают" и отправляют на разные участки фронта... Представим себе ситуацию, что одна-два пусковых будут находиться в разных местах. В этих пусковых есть режим работы "Засада", можно так условно назвать. И если эти пусковые будут сбивать самолеты на прифронтовых зонах, скажем, на Сумщине, Черниговщине, Херсонщине — это будет очень мощный удар по военным способностям врага. что их бросят на сбыт самолетов", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, в каких странах можно найти ЗРК Patriot для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше.

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