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Эксперт рассказал, где Украина может использовать новую систему Patriot

Эксперт рассказал, где Украина может использовать новую систему Patriot

Где Украина может использовать дополнительную систему Patriot / Фото: Украинский милитарный портал

Германия передаст Украине не только дополнительную систему Patriot, но ракеты для других.

Украина может задействовать новую систему Patriot для сбивания вражеских самолетов, бомбящих прифронтовые районы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Он напомнил, что Германия передаст Украине не только дополнительную систему Patriot, но и ракеты для других, уже действующих на территории Украины.

"Да, одна система Patriot очень важна, но, к сожалению, она не сможет закрыть абсолютно все города Украины... Поэтому нам нужно как минимум до 10 таких систем в ближайшее время", — заявил Нарожный.

Он также поделился мнением, как могут использовать этот дополнительный Patriot.

"Есть некоторые сведения, что мы используем одну батарею (Patriot, – ред.) так: ее "расшивают" и отправляют на разные участки фронта... Представим себе ситуацию, что одна-два пусковых будут находиться в разных местах. В этих пусковых есть режим работы "Засада", можно так условно назвать. И если эти пусковые будут сбивать самолеты на прифронтовых зонах, скажем, на Сумщине, Черниговщине, Херсонщине — это будет очень мощный удар по военным способностям врага. что их бросят на сбыт самолетов", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал, в каких странах можно найти ЗРК Patriot для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше.

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