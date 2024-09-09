Эксперт рассказал, как глобальное потепление может повлиять на экономику Украины

Климатическое потепление не только вредит, но и может принести пользу отдельным отраслям. Уменьшение воды, возможно, приведет к необходимости адаптации системы использования земель в сельском хозяйстве.

Об этом рассказал 24 канала Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Кушнирук отмечает, что из-за климатических изменений может уменьшиться количество воды, что требует изменений в системе использования сельскохозяйственных земель.

Один из эффективных методов – капельное орошение. Этот способ позволяет осуществлять полив более эффективно, уменьшая расход воды. Вода подаётся непосредственно к корням каждого растения, что оптимизирует использование ресурсов.

Кушнирук отмечает, что влияние потепления на энергетику будет меняться в зависимости от сезона. К примеру, теплые зимы могут уменьшить потребление электроэнергии для отопления, но летом будет наблюдаться рост потребления электричества через кондиционеры.

Он предупреждает, что с повышением температуры потребность в электроэнергии будет только расти, поэтому подготовка к изменениям в энергетическом секторе должна начаться уже сейчас.

Напомним, жара в Украине была связана с повышением температуры из-за загрязнения атмосферы аграрными и промышленными центрами в северном полушарии. Это загрязнение сменяет облака в Арктике, что влияет на климатические условия в Украине.

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