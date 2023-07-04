Эксперт рассказал, какая погода позволит снизить последствия теракта на ЗАЭС

Пока оккупантам будет очень трудно устроить серьезную аварию.

Если в ходе теракта российскими захватчиками на Запорожской АЭС будет лить дождь, то это позволит снизить последствия аварии.

Об этом в эфире телемарафона заявил доктор технических наук, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Владимир Борисенко.

Он заявил, что если во время российского теракта будет дождь, то большое количество вредных веществ осядкет в ближайших местах от места аварии.

"До 12 июля, когда начнется саммит в Вильнюсе, ветер будет дуть на юг... Поэтому если кому-то и навредят, то это будет Крымский полуостров... Это будет локализованная авария", - заявил Борисенко.

Он отметил, что оккупантам будет очень трудно устроить серьезную аварию даже в случае подрыва Запорожской АЭС.

Трудно себе представить, чтобы в воздух поднялась сотня или десятки миллионов Кюри (единица радиоактивности - ред.), потому что его там в топливе нет. Это его нужно все полностью разрушить, все нагреть до тысячи градусов. Это и технически, и даже теоретически очень тяжело", - сказал эксперт.

Напомним, ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что если российские захватчики предпримут атаку на Запорожскую АЭС, это будет иметь последствия, которые ощутит на себе весь мир.

Кроме того, ранее информировали, что Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

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