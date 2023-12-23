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Эксперт рассказал, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Эксперт рассказал, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда

Работа / Фото: pixabay.com

Сейчас во всех отраслях, прежде всего спрос на квалифицированных работников.

Какие тенденции в Украине на рынке труда и в каких работниках больше всего нуждаются в компании.

Об этом в эфире телемарафона рассказал соучредитель и СЕО сайта Work.ua Артур Михно

"Сейчас во всех отраслях, прежде всего, спрос на квалифицированных работников. Вместе с тем есть отрасли, в которых особенно большие потребности. Сейчас это, например, медицина, фармацевтика — очень много новых вакансий. Рабочие специальности, производство нуждаются в многих. Неизменный лидер – сфера обслуживания и все, что касается продаж, то есть можно сказать, что работы как никогда много и возможность найти ее, выбрать действительно ту, которая сможет быть и по душе, и для того, чтобы зарабатывать – сейчас в Украине достаточно просто ", – рассказал Михно.

Он подчеркнул, что за этот год произошло значительное положительное изменение в уровне заработной платы.

"Она просто значительно выросла, наверное, больше, чем в любом другом году – рост более 23% в разных отраслях в целом... При этом по отдельным отраслям – этот рост происходит и до 50%", – сказал Михно.

По его данным, в среднем заработная плата в Украине сейчас составляет примерно 18,5 тысячи гривен.

"Но еще раз повторяю, заработные платы довольно сильно выросли, поэтому большинство работодателей их сейчас пересматривают, и имеющиеся предложения они значительно превышают те зарплаты, которые были на начало года", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в НБУ рассказали, как меняется рынок труда в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине наблюдается дефицит кадров, бизнес усугубил деловые ожидания.

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Дата публикации
Просмотры
665
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